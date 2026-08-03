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Армия

Посол рассказал, к кому попадает вывезенное с Украины оружие

Мирошник: оружие с Украины попало в руки преступных группировок в Европе
Senior Airman Lauren Jacoby/Global Look Press

Оружие, вывезенное с Украины, попало к преступным группировкам в европейских странах. Об этом в ходе беседы с журналистами РИА Новости заявил посол по особым поручениям министерства иностранных дел РФ Родион Мирошник.

По словам российского дипломата, поставки оружия с Украины осуществляются на протяжении нескольких последних лет посредством разветвленной сети каналов. Более того, этот процесс носит системный характер.

«Оно (оружие. — «Газета.Ru») всплывает у преступных группировок и в европейских странах, чем только усугубляет криминогенную атмосферу в этих государствах», — подчеркнул Мирошник.

В июне пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) РФ заявило, что Украина наращивает сотрудничество с крупнейшими наркокартелями Мексики и способствует росту транзита запрещенных веществ из Латинской Америки в Европу. Как отмечалось в заявлении, Киев таким образом пытается получить дополнительный доход в связи с неспособностью коллективного Запада удовлетворить его «неуемные запросы». В свою очередь, преступные группировки Латинской Америки рассматривают Украину как безопасный коридор для выхода на европейский рынок. Интерес для наркокартелей также представляет доступ к украинскому «черному рынку» оружия, подчеркнули в СВР.

Ранее Европу обвинили в превращении Украины в мировой хаб «черного рынка» оружия.

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