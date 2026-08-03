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Армия

Уникальный беспилотник-разведчик заметили у границы Ирана

ТАСС: дрон-разведчик вертикального взлета США заметили у границы Ирана
Shield AI

Разведывательный беспилотник вертикального взлета, зарегистрированный в США, был замечен над нейтральными водами Персидского залива недалеко от границы воздушного района, контролируемого Ираном. Об этом ТАСС сообщил источник в авиационных диспетчерских службах Ближнего Востока.

По его словам собеседника агентства, речь идет о разведывательном беспилотнике вертикального взлета Shield AI V-Bat UAV, который выполнял полет на высоте около 1,6 километра. Источник отметил, что такие аппараты, используемые для разведки, наблюдения и целеуказания, редко появляются в этом районе.

Кроме того, собеседник агентства сообщил, что над Персидским заливом также находится американский военно-транспортный самолет-заправщик Boeing KC-135R Stratotanker. По его данным, воздушное судно выполняет полет по круговой траектории на высоте более шести километров недалеко от иранской зоны ответственности, используя маршруты, предназначенные для гражданской авиации.

До этого неопознанные беспилотные летательные аппараты были замечены в последние дни над военной базой Форт Макнейр в США, где проживали госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

Ранее Иран атаковал американские военные объекты в нескольких странах.

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