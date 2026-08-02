В ВС Белоруссии рассказали о создании батальонов вблизи с границей Украины

Белоруссия создает десантно-штурмовую бригаду на границе с Украиной. Об этом в интервью «ВоенТВ» рассказал командующий силами специальных операций Вооруженных сил республики Александр Ильюкевич.

По его словам, уже был сформирован один батальон. В 2026 году планируется создать еще один батальон, подразделения боевого обеспечения, артиллерийские, зенитные и разведывательные подразделения.

Отмечается, что находиться новая бригада будет недалеко от Гомеля, в 40 км от границы с Украиной.

В июле глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин опроверг информацию о возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной. Хренин назвал подобные вбросы войной в информационном поле, которая ведется против Белоруссии, чтобы создать напряжение как в белорусском, так и в украинском обществе, «вбивая клин и делая из нас лютых врагов».

До этого глава минобороны Белоруссии сообщил, что военные республики не фиксируют подготовки к каким-либо агрессивным действиям со стороны Украины на границе двух стран.

Ранее Лукашенко приказал отправлять плохо работающих белорусов на границу с Украиной.