В Белоруссии назвали вбросами данные о создании укрепрайонов на границе с Украиной

Глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин опроверг информацию о возведении фортификационных сооружений на границе с Украиной. Об этом сообщает БелТА.

«Мы это, конечно, слышали и на это смотрим с улыбкой <...> Это не соответствует никакой действительности», — подчеркнул он.

Хренин назвал подобные вбросы войной в информационном поле, которая ведется против Белоруссии, чтобы создать напряжение как в белорусском, так и в украинском обществе, «вбивая клин и делая из нас лютых врагов».

До этого глава минобороны Белоруссии сообщил, что военные республики не фиксируют подготовки к каким-либо агрессивным действиям со стороны Украины на границе двух стран. Хренин предположил, что для украинской стороны, вопреки сообщениям в СМИ, не нужно напряжение на границе.

Ранее Лукашенко приказал отправлять плохо работающих белорусов на границу с Украиной.