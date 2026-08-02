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Армия

БПЛА ударил по галерее, соединяющей все энергоблоки Запорожской АЭС

Дрон атаковал галерею между энергоблоками ЗАЭС
Константин Михальчевский/РИА Новости

Минувшей ночью дрон ударил по галерее, соединяющей все шесть блоков на Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС), передает РИА Новости со ссылкой на гендиректора «Росатома» Алексея Лихачева.

Он уточнил, что по галерее перемешался персонал станции. Удар пришелся на место в нескольких метрах от реакторного отделения третьего энергоблока.

Накануне на ЗАЭС по технической причине на час отключилось внешнее энергоснабжение. В это время системы станции работали за счет резервных дизель-генераторов. Радиационный фон остался в пределах нормы. Потребности станции сейчас обеспечиваются по линии электропередачи 330 кВ « «Ферросплавная-1».

Запорожская АЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Она не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года. Все шесть реакторов ЗАЭС находятся в режиме холодного останова. При этом реактор переведен в безопасное состояние: его глушат при низком давлении и низкой температуре охлаждающей воды. Обслуживание АЭС осуществляется согласно регламентам при строгом контроле норм радиационной безопасности.

Ранее был назван самый потенциально опасный объект в зоне конфликта на Украине.

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