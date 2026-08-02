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Армия

Радары в Румынии зафиксировали воздушную цель у границы с Украиной

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении воздушной цели у границы с Украиной
Creative Lab/Shutterstock

Минобороны Румынии сообщило об обнаружении воздушной цели у речной границы с Украиной. Об этом передает РИА Новости.

Радары зафиксировали неопознанный объект утром 2 августа. После этого в уезде Тулча включили воздушную тревогу. Однако вскоре тревогу отменили, поскольку цель исчезла с радаров, не войдя в воздушное пространство Румынии.

В последнее время в граничащих с Украиной странах неоднократно фиксируются инциденты, связанные с неопознанными летающими объектами. В частности, 30 июля, такой обнаружили в небе над Польшей. Объект двигался в западном направлении и через шесть минут после обнаружения исчез из поля видимости радиолокационных систем. Позже польская полиция сообщила о сильном взрыве и воронке на востоке Польши, примерно в 2 км от ближайшей застройки. Рядом с воронкой найдены разбросанные элементы неопознанного объекта. В этот район был направлен вертолет Ми-24 и соответствующие службы. Информации о пострадавших и разрушениях не было.

Ранее в Эстонии обвинили Россию в глушении украинского беспилотника.

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