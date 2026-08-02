В ВСУ продолжают «зачищать» сторонников уволенного Сырского

РИА Новости: еще несколько генералов из окружения Сырского уволили из ВСУ

В Вооруженных силах Украины (ВСУ) продолжаются увольнения офицеров из окружения уволенного главкома Александра Сырского. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Так, был уволен начальник Главного управления доктрин и подготовки Генерального штаба ВСУ генерал-майор Игорь Палагнюк, командующий ракетными войсками и артиллерией и по совместительству замкомандующего Сухопутными войсками генерал-майор Андрей Малиновский.

По информации собеседника агентства, 19 июля Малиновский заявил, что его командиром является генерал Сырский, что «во время войны нет места личным амбициям» и «каждый, кто подрывает единство, должен уйти». Теперь же, отмечает источник РИА Новости, Малиновский решил «стать ученым и пополнить ряды адъюнктов».

Кроме того, были уволены и поступают в адъюнктуру полковник Роман Горбач, начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск ВСУ, и два бригадных генерала — замначальника Генштаба Алексей Шевченко и начальник главного командного центра Антон Гарбуз. Отец Гарбуза, указал информированный источник, ранее занимал должность первого замначальника штаба командования «Север» в Чернигове и тогда же Сырский был начштаба 72-й дивизии, которая была в подчинении Гарбуза-старшего, — именно старые связи позволили Гарбузу-младшему замять некоторые скандальные истории с его участием.

До этого новый главнокомандующий ВСУ Михаил Драпатый уволил бывшего заместителя прежнего главкома Андрея Лебеденко и начальника командования сил логистики Владимира Карпенко — оба высокопоставленных военных ушли или планируют уйти на пенсию в образовательные учреждения Украины.

Ранее украинские СМИ писали о конфликте Драпатого с «полками Сырского».