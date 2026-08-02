Российские военнослужащие при взятии под контроль Красного Кута в Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили на позициях украинской армии иностранные лекарственные средства от ВИЧ. Об этом РИА Новости заявил командир взвода группировки войск «Центр» Никита Неговора.

Он отметил, что в одном из блиндажей на укрепленной позиции военные нашли упаковки медикаментов с надписями на иностранном языке. После перевода названия на русский язык выяснилось, что этот препарат используют в терапии ВИЧ-инфекции. Это позволило предположить, что среди личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть люди, которые проходят соответствующее лечение, указал командир.

В июне пресс-служба минздрава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) сообщила, что случаи заражения военных ВИЧ-инфекцией зафиксировали в подразделениях ВСУ на Харьковском и Купянском направлениях. Сложившаяся тенденция, как заявили в ВГА, вызывает обеспокоенность из-за риска распространения заболеваний среди населения, проживающего в прифронтовых населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что Украина угрожает Европе нашествием устойчивых к антибиотикам «супербактерий».