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Армия

На позициях ВСУ нашли западные препараты от ВИЧ

РИА Новости: на позициях ВСУ под Красным Кутом нашли западные лекарства от ВИЧ
Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Российские военнослужащие при взятии под контроль Красного Кута в Донецкой народной республике (ДНР) обнаружили на позициях украинской армии иностранные лекарственные средства от ВИЧ. Об этом РИА Новости заявил командир взвода группировки войск «Центр» Никита Неговора.

Он отметил, что в одном из блиндажей на укрепленной позиции военные нашли упаковки медикаментов с надписями на иностранном языке. После перевода названия на русский язык выяснилось, что этот препарат используют в терапии ВИЧ-инфекции. Это позволило предположить, что среди личного состава Вооруженных сил Украины (ВСУ) могут быть люди, которые проходят соответствующее лечение, указал командир.

В июне пресс-служба минздрава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) сообщила, что случаи заражения военных ВИЧ-инфекцией зафиксировали в подразделениях ВСУ на Харьковском и Купянском направлениях. Сложившаяся тенденция, как заявили в ВГА, вызывает обеспокоенность из-за риска распространения заболеваний среди населения, проживающего в прифронтовых населенных пунктах.

Ранее сообщалось, что Украина угрожает Европе нашествием устойчивых к антибиотикам «супербактерий».

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