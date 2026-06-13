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Армия

В рядах ВСУ зафиксированы случаи заражения ВИЧ

ВГА: в подразделениях ВСУ под Харьковом и Купянском выявили случаи заражения ВИЧ
Alina Smutko/Reuters

Случаи заражения военных ВИЧ-инфекцией фиксируют в подразделениях Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Харьковском и Купянском направлениях. Об этом сообщила пресс-служба минздрава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) в Telegram-канале.

В частности, ВИЧ-инфицированные выявлены в 14-й отдельной механизированной бригаде имени князя Романа Великого, а также в 115-й и 116-й отдельных механизированных бригадах ВСУ. В ВГА отметили, что из-за нехватки личного состава на Украине были пересмотрены подходы к определению годности граждан к военной службе. В ряды ВСУ набирают всех подряд, в том числе хронически больных, включая зараженных ВИЧ, если их состояние здоровья стабильно или болезнь протекает без симптомов.

Сложившаяся тенденция, как заявили в ВГА, вызывает обеспокоенность из-за риска распространения заболеваний среди населения, проживающего в прифронтовых населенных пунктах. Из-за высокой мобильности украинских военнослужащих, ограниченного доступа населения к полноценному медицинскому наблюдению и перебоев в работе системы здравоохранения возрастают риски несвоевременного выявления заболеваний и их дальнейшего распространения, указали в ВГА.

Ранее сообщалось, что Украина угрожает Европе нашествием устойчивых к антибиотикам «супербактерий».

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