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Армия

Военный эксперт сообщил, что в Красном Лимане остались ДРГ

Марочко: у Киева в Красном Лимане остались небольшие группы ДРГ
Ashley Chan/Keystone Press Agency/Global Look Press

Малочисленная группировка Вооруженных сил Украины осталась в Красном Лимане в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом заявил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

«Говоря о группировке противника в Красном Лимане и нахождении его в городе, то это в основном малые диверсионно-разведывательные группы по 2-3 человека», — сказал он.

Эксперт добавил, что большие группы российским разведчикам не встречались. На данный момент эти ДРГ пытаются укрыться и накопить силы для ответного удара, их активно выслеживают при помощи беспилотников.

11 июля начальник службы беспилотных систем ВС РФ с позывным «Буржуй» заявил, что армия России не позволит украинским военнослужащим покинуть Красный Лиман. Он отметил, что у противника «выбор небольшой: либо мы их уничтожим, либо они сдадутся в плен».

Красный Лиман является крупным логистическим узлом и тыловой базой для ВСУ. Из этого населённого пункта украинские военные ведут огневой контроль трассы Сватово — Кременная — Рубежное — Северодонецк. По данным Минобороны России, взятие под контроль Красного Лимана позволит развивать наступление в направлении Славянска и Краматорска.

Ранее российские военные начали заходить на окраины Славянска.

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