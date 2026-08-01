На востоке Украины прогремели взрывы

В Харькове на востоке Украины произошли взрывы. Об этом сообщает «Общественное».

Согласно информации онлайн-сервиса оповещения населения, сейчас в Харьковской области действует воздушная тревога. Сирены также включены в Днепропетровской, Николаевской, Харьковской и Черниговской областях.

Накануне вечером взрывы прогремели в подконтрольном Киеву Запорожье и в Николаеве.

Воздушная тревога — сигнал оповещения населения об угрозе атаки с воздуха. Он включается при риске авиаудара или запуска ракет в направлении населенного пункта или области. Сирена звучит непрерывно в течение минуты нарастающим и стихающим сигналом. После перерыва до 30 секунд сигнал повторяется не менее трех раз.

Оповещение воздушной тревоги срабатывает, когда радиолокационные системы Воздушных сил ВСУ фиксируют перемещение вражеских летательных объектов в сторону территории республики. По информации с радаров определяется направление движения ракеты. На основании сведений о траектории ее полета в регионах включается сигнал тревоги.

Ранее в Черном море из-за атаки ВСУ затонул теплоход «Янина».