Пострадавший при атаке БПЛА в Запорожской области умер

Пострадавший при атаке БПЛА ВСУ в Запорожской области умер в больнице

Житель Запорожской области умер в больнице от полученных ранений в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в администрации Каменско-Днепровского муниципального округа в «Макс».

«Администрация выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким нашего земляка, скончавшегося в больнице от тяжелых ранений», — говорится в сообщении.

Пострадавших получил ранения в результате атаки БПЛА противника. Врачи не смогли его спасти.

1 августа сообщалось,что украинский беспилотник атаковал автобус в Запорожской области. Как сообщил глава региона Евгений Балицкий, в салоне находились водитель и 55 пассажиров — работники железнодорожного комбината, которые ехали домой после смены. В результате атаки 12 человек пострадали. СК возбудил уголовное дело о теракте. В МИД России назвали удар по гражданским преднамеренным и крайне циничным военным преступлением. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Запорожской области человек не выжил из-за атаки ВСУ на фермерское хозяйство.