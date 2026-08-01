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Армия

Взрыв на складах ССО уничтожил элитный отряд ВСУ

РИА Новости: взрыв на складах ССО уничтожил отряд элитного подразделения ВСУ
Anatolii Stepanov/Reuters

Десятки бойцов элитного подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены при взрыве на складах боеприпасов в Хмельницкой области. Об этом сообщает РИА Новости.

«В результате вчерашнего взрыва на складах боеприпасов украинских ССО были уничтожены не менее 20 националистов из элитного подразделения ВСУ», — говорится в сообщении.

По словам представителя российских силовых ведомств, украинские источники отслеживали поставку боеприпасов в течение нескольких дней. Взрыв в промышленном помещении Хмельницкой области произошел спустя сутки после того, как груз был там размещен.

1 августа пресс-служба Минобороны РФ рассказала, что ВС России взяли под контроль населенные пункты Любицкое в Запорожской области и Ольговку в Харьковской области. В Харьковской области действовали подразделения группировки войск «Запад», в Запорожской — подразделения группировки войск «Восток».

Ранее в Запорожье и Николаеве произошли взрывы.

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