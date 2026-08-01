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Армия

FPV-дрон ударил по грузовику под Белгородом, водитель ранен

Под Белгородом водитель грузовика пострадал при ударе дрона
Пелагия Тихонова/РИА Новости

В селе Орловка FPV-дрон (от англ. First Person View; оснащен камерой и передает видео в реальном времени на устройство пилота) атаковал грузовик, сообщает в Telegram-канале оперштаб Белгородской области.

В посте говорится, что при налете водитель получил осколочное ранение живота. Его везут в белгородскую городскую больницу №2. Автомобиль тоже поврежден.

До этого беспилотник атаковал автобус в Запорожской области. Как сообщил глава региона Евгений Балицкий, в салоне находились водитель и 55 пассажиров — работники железнодорожного комбината, которые ехали домой после смены. В результате атаки один человек не выжил и еще 12 пострадали.

СК возбудил уголовное дело о теракте. В МИД России назвали удар по гражданским преднамеренным и крайне циничным военным преступлением. По информации ведомства, за июнь-июль текущего года украинская армия нанесла удары по гражданским пассажирским автобусам более 35 раз.

Ранее Белоусов рассказал о защите от БПЛА в России.

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