Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в РоссииКризис с мигрантами в Сеуте
Армия

Израиль ударил по складам оружия ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ сообщил об ударах по пяти складам оружия ХАМАС в Газе
Mahmoud Issa/Reuters

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что нанесла удары по пяти складам оружия в Газе, где палестинское радикальное движение ХАМАС якобы хранило оружие.

Согласно пресс-релизу, атака произошла в ночь на 1 августа. На складах хранились автоматы Калашникова, взрывные устройства, противотанковые гранатометы, боеприпасы и дополнительное военное снаряжение. В ЦАХАЛ считают, что оружие предназначалось для ударов по их военным в районе «желтой линии», разделяющей зону контроля в Газе между Израилем и ХАМАС, и мирным гражданам.

По данным Армии обороны страны, больницу в городе Дейр-эль-Балах участники движения использовали как укрытие.

Накануне президент США сообщил, что переговорщики в Каире достигли соглашения о разоружении ХАМАС в секторе Газа. По мере выполнения соглашения израильские войска должны выводиться из сектора Газа, а ответственность за безопасность перейдет к международным силам и новой палестинской полиции.

Представители ХАМАС подтвердили, что вопрос оружия обсуждался на переговорах, однако связали его решение с выводом израильских войск, передачей управления палестинской администрации и началом восстановления анклава. Израиль официально о поддержке договоренности не объявил.

Ранее мэр Нью-Йорка допустил арест Нетаньяху на Генассамблее ООН.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Главное за 1 августа. Атака на теплоход «Росатома», планы Трампа на Украину и Тюмень под водой
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!