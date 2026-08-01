Израиль ударил по складам оружия ХАМАС в Газе

ЦАХАЛ сообщил об ударах по пяти складам оружия ХАМАС в Газе

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила в Telegram-канале, что нанесла удары по пяти складам оружия в Газе, где палестинское радикальное движение ХАМАС якобы хранило оружие.

Согласно пресс-релизу, атака произошла в ночь на 1 августа. На складах хранились автоматы Калашникова, взрывные устройства, противотанковые гранатометы, боеприпасы и дополнительное военное снаряжение. В ЦАХАЛ считают, что оружие предназначалось для ударов по их военным в районе «желтой линии», разделяющей зону контроля в Газе между Израилем и ХАМАС, и мирным гражданам.

По данным Армии обороны страны, больницу в городе Дейр-эль-Балах участники движения использовали как укрытие.

Накануне президент США сообщил, что переговорщики в Каире достигли соглашения о разоружении ХАМАС в секторе Газа. По мере выполнения соглашения израильские войска должны выводиться из сектора Газа, а ответственность за безопасность перейдет к международным силам и новой палестинской полиции.

Представители ХАМАС подтвердили, что вопрос оружия обсуждался на переговорах, однако связали его решение с выводом израильских войск, передачей управления палестинской администрации и началом восстановления анклава. Израиль официально о поддержке договоренности не объявил.

Ранее мэр Нью-Йорка допустил арест Нетаньяху на Генассамблее ООН.