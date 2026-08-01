Появилось видео с украинцем, которого избили военкомы в Кривом Роге

В украинском Кривом Роге сотрудники ТЦК (территориального центра комплектования, аналога военкомата) жестоко избили мужчину. Видео из пабликов опубликовала «Страна.ua».

В ролике двое мужчин в камуфляже удерживают третьего, который лежит около белой машины. Он схватился руками за колесо автомобиля, видимо, чтобы военкомы не могли забрать его с собой. Один из них наступил на руку сопротивляющегося украинца. На записи видны красные следы на теле мужчины в белой футболке и слышны крики женщины, которая утверждает, что ему отдавили руку.

В мае во Львове на западе Украины мужчина взял в заложники 13-летнюю девочку, когда заметил патруль ТЦК. Это случилось на улице Кавалеридзе. При этом 43-летний местный житель распылил слезоточивый газ, схватил девочку, а затем приставил нож к ее шее.

Сотрудникам ТЦК и правоохранительных органов удалось ее освободить. Девочка не пострадала. Схватившего ее мужчину задержали. В его отношении было возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы или похищении человека.

Ранее на Украине насильно мобилизовали автора мема «Ничего страшного, тяу‑тяу‑тяу».