В ВСУ заявили о нехватке средств для перехвата ракет С-400

Военнослужащий ВСУ Александр Мусиенко назвал Киев полноценным прифронтовым городом с точки зрения воздушных атак. Его слова приводит «Страна.ua».

Военный утверждает, что противник может регулярно осуществлять комбинированные удары по украинской столице беспилотниками и ракетами, в том числе использовать ЗРК (зенитные ракетные комплексы) С-400 из Брянской и Курской областей.

По мнению Мусиенко, в месяц может быть три-четыре масштабных атаки, когда по Украине за один раз выпустят 70-80 ракет и несколько сотен БПЛА.

Военный отметил, что ВСУ не хватает средств, чтобы перехватывать ракеты С-400.

До этого Минобороны РФ сообщило, что российская армия в ночь на 1 августа нанесла массированный удар по объектам ВПК Украины и логистическим центрам в Киеве и Киевской области. Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, ВС РФ выпустили по республике 35 ракет, а также 185 ударных беспилотников разных типов. Мэр Киева Виталий Кличко назвал прошедшую ночь ужасной.

Ранее сообщалось, что США отказали Украине в просьбе передать к зиме 300 ракет Patriot.