В Киеве встревожились из-за применения Россией новых неопознанных типов БПЛА

Вооруженные силы России начали атаковать цели на Украине новыми, неопознанными пока типами беспилотников. Их фотографии опубликовал советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов, сообщает «Страна.ua».

Отмечается, что характеристики этих БПЛА пока неизвестны.

Российская армия в ночь на 1 августа нанесла массированный удар по объектам военно-промышленного комплекса Украины и логистическим центрам в Киеве и Киевской области, сообщило Минобороны РФ. Как заявил украинский президент Владимир Зеленский, ВС РФ выпустили по республике 35 ракет, а также 185 ударных беспилотников разных типов. Он посетовал, что «сбить удалось только одну баллистическую ракету — просто потому, что для систем Patriot нет ракет». Мэр Киева Виталий Кличко назвал прошедшую ночь ужасной.

28 июля эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что применение новой крылатой ракеты «Бандероль» свидетельствует о появлении у Вооруженных сил России нового носителя высокоточного вооружения — ударно-разведывательного беспилотника Orion.

Ранее Бескрестнов заявил, что Россия и Украина ведут конфликт на истощение.