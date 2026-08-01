ВС США предупредили о нехватке сил для защиты Израиля

WP: командующий ВС США в Европе сообщил о нехватке сил для защиты Израиля

Командующий Европейским командованием ВС США генерал Алексус Гринкевич доложил военному руководству страны по поводу нехватки сил для защиты Израиля. Об этом сообщает газета Washington Post со ссылкой на осведомленные источники.

По информации издания, Гринкевич в частной беседе предупредил Пентагон о недостаточности военно-морских ресурсов для обеспечения безопасности Израиля от ракетных угроз. Он направил письменное уведомление высокопоставленным военным, в котором отметил, что без дополнительного эсминца ему придется выбирать между защитой своей страны и поддержкой Израиля.

На данный момент ни одна из сторон не дала официальных комментариев по этому вопросу. Однако источники газеты указали, что сообщение Гринкевича соответствует практике обращения американских генералов к руководству в условиях, требующих внимания со стороны Вашингтона.

Также подчеркивается, что предупреждение прозвучало в критический период для американской операции на Ближнем Востоке, когда возобновились частые атаки между США и Ираном, что привело к истощению важных запасов вооружений.

Ранее Иран заявил о готовом плане ответа на возможные удары США и Израиля.