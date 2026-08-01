Военные взяли под охрану ключевые объекты испанской Сеуты

В ключевых районах испанского автономного города Сеута, расположенного на севере Африки, развернуты военнослужащие, сотрудники полиции и гражданской гвардии в связи с продолжающимся миграционным кризисом. Об этом сообщает РИА Новости.

Военная техника и патрули присутствуют на центральных площадях, у автозаправочных станций и в районе главного порта. Увеличенные наряды также осуществляют дежурство на основных улицах и транспортных узлах города.

Силовики проводят выборочные проверки людей, которые вызывают у них подозрения, устанавливают их личности и требуют предъявить документы. Патрулирование общественных пространств и охрана объектов инфраструктуры, где возможно скопление людей, также входят в их обязанности.

Власти Испании приняли решение привлечь армейские подразделения для урегулирования ситуации, вызванной неконтролируемым притоком беженцев, так как местные структуры не смогли справиться с миграционным кризисом.

30 июля почти 50 тысяч мигрантов за сутки прорвались из Марокко через границу испанской Сеуты. Люди идут пешком и плывут через море, чтобы попасть в испанский анклав на севере Африки.

Ранее Дмитриев сравнил кризис в испанской Сеуте с захватом Рима варварами.