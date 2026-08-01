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Армия

В госпиталь попала половина запланированных к отправке под Сумы солдат ВСУ

ТАСС: половина запланированных к отправке под Сумы бойцов ВСУ попала в госпиталь
Станислав Красильников/РИА Новости

Половина украинских военнослужащих, которых Киев планировал перебросить на Сумское направление, оказалась в госпиталях. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

По данным собеседника агентства, речь идет о бойцах 532-го отдельного батальона охраны и обслуживания 18-го армейского корпуса Вооруженных сил Украины (ВСУ), которых планировали направить под Сумы на доукомплектование подразделений из-за нехватки личного состава и больших потерь украинских войск на Сумском направлении.

«Из 70 спланированных к командированию в боевые подразделения военнослужащих данного батальона внезапно оказались в госпиталях с различными заболеваниями 37 человек», — сказал источник.

До этого в силовых структурах также сообщили, что заградительный отряд ВСУ ликвидировал бойцов украинской армии, которые бежали с позиций в Сумской области. Часть бригады была уничтожена расчетами БПЛА. Источник добавил, что в этой части фронта украинская армия несет потери солдат, которые были мобилизованы лишь в мае-июне.

Ранее в ВСУ назвали сложнейшие участки фронта.

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