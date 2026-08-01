Вооруженные силы Украины (ВСУ) действуют по схеме НАТО, используя детей в качестве живого щита. Об этом заявил ТАСС старший оператор разведывательного БПЛА «Орлан-10» с позывным «Скиталец».

«Это стандартная их схема натовская — прятаться и прикрываться местными жителями, населением», — сказал он.

По его словам, русский солдат всегда трепетно относился к мирному населению и действовал так, чтобы не навредить гражданским. «Скиталец» вспомнил, как бойцы Вооруженных сил РФ выводили детей, прикрывая их собой с трех сторон.

«Они (Вооруженные силы Украины — прим. ред.) так не работают», — подчеркнул собеседник агентства.

Он рассказал, что видел, как в Донецкой народной республике во время российского штурма солдаты ВСУ прикрывались двумя восьмилетними детьми, чтобы перебежать трассу. По ним никто не открыл огонь. Потом бойцы ВС РФ нашли этих несовершеннолетних и «куда надо сдали».

«Скиталец» добавил, что в Херсоне ВСУ превращают дома, где живут гражданские, в пункты управления БПЛА.

10 июля уполномоченный по правам человека в России Яна Лантратова заявила, что в результате действий Украины в Донбассе с 2014 года пострадали более 44 тысяч мирных жителей и 12 тысяч не выжили. По словам омбудсмена, в 2014 году она впервые приехала в Донбасс и увидела, как ВСУ прикрываются несовершеннолетними, «как неонацисты крадут детей, чтобы выйти из окружения, а потом их выбрасывают».

Ранее российские бойцы спасли пенсионерку, которую ВСУ использовали как щит.