В Минобороны рассказали об увеличении поставок вооружений в войска с начала СВО

Минобороны: поставки вооружения и техники увеличились в пять раз с начала СВО

С начала российской специальной военной операции на Украине объемы поставок вооружения и техники выросли в пять раз, средств поражения — в 12 раз. Об этом сообщил замминистра обороны РФ генерал-полковник Александр Санчик, передает пресс-служба Минобороны РФ.

В штабе материально-технического обеспечения Вооруженных сил России прошло собрание, посвященное 326-летию Дня тыла российской армии.

Санчик отметил, что промышленный комплекс России, несмотря на жесточайшие санкции стран Запада, обеспечивает потребности российских войск. По его словам, комплексная работа с промышленностью позволила улучшить обеспеченность находящихся в зоне СВО подразделений вооружением и военной техникой до 97%.

Военный добавил, что сокращения сроков восстановления техники до 15% и затрат на капитальный ремонт получилось добиться за счет вхождения в состав министерства обороны РФ трех ремонтных заводов.

С начала текущего года объем грузов, доставленных с применением беспилотных систем, вырос более чем в два раза. В штурмовые подразделения только в этом году уже поступило более 15 тысяч единиц мототехники, поделился Санчик.

Ранее в Минобороны РФ сообщили о суточных потерях среди украинских военных в зоне СВО.