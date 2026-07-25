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Армия

В Минобороны РФ назвали суточные потери среди украинских военных в зоне СВО

Минобороны РФ: ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО почти 1,5 тысяч военнослужащих
Reuters

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в течение суток потеряли в зоне проведения специальной военной операции (СВО) около 1 480 военнослужащих. Об этом сообщает в мессенджере «Макс» пресс-служба министерства обороны Российской Федерации.

Так, потери украинской армии в зоне ответственности группировки российских войск «Север» составили свыше 265 военнослужащих, «Запада» — до 215, «Юга» — более 200, «Центра» — до 385, «Востока» — до 365, «Днепра» — более 50 бойцов.

Также в Минобороны РФ сообщили, что силы РФ в ночь на 25 июля продолжили нанесение групповых ударов по портовой инфраструктуре Украины. Были поражены сухогруз с грузом для ВСУ в порту «Николаев», объекты портовой инфраструктуры в порту «Одесса», объекты инфраструктуры, предназначенные для разгрузки и погрузки горюче-смазочных материалов, а также склад с военным имуществом в порту «Измаил».

Кроме того, российские войска нанесли удары по ряду логистических центров Украины, объектам топливно-энергетической инфраструктуры.

Ранее британский военный аналитик заявил, что украинские чиновники впали в отчаяние из-за ударов ВС РФ по портовым объектам Одессы.

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