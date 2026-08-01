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Армия

В Северной Корее указали на усиление военной подготовки НАТО

ЦТАК: истинная сущность НАТО как военного блока становится очевидной
Global Look Press

Подлинный характер НАТО как военного блока становится все более заметным на фоне активизации военной деятельности альянса. Об этом заявило Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК),

В публикации, посвященной «приготовлениям к войне», агентство раскритиковало заявления НАТО о взаимосвязи безопасности Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона, а также проведение военных учений вблизи Корейского полуострова. По версии ЦТАК, Североатлантический альянс наращивает запасы топлива, вооружений и других ресурсов для возможности вмешательства в конфликты в разных регионах мира.

«Впервые в истории подготовка к войне ведется так открыто, как сейчас. Все более очевидной становится подлинная сущность НАТО как военного блока», — говорится в материале агентства.

ЦТАК также утверждает, что международное сообщество, выступающее за мир и справедливость, не должно мириться с действиями альянса и призывает к ответным мерам.

До этого МИД КНДР обвинил НАТО в планомерном ухудшении ситуации в области безопасности в Европе, поддерживаемого неонацистскими силами. По словам представителям ведомства, своими действиями альянс также создает нестабильность в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Ранее Рютте призвал НАТО беспокоиться из-за сотрудничества РФ с Китаем и КНДР.

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