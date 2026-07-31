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Армия

В США потерпел крушение истребитель пятого поколения

Истребитель F-35B потерпел крушение в Калифорнии
Ben Margot/AP

Истребитель пятого поколения F-35B потерпел крушение на авиабазе Корпуса морской пехоты «Мирамар» в Сан-Диего, штат Калифорния. Об этом сообщает телеканал Fox News.

Инцидент произошел в районе 10:00 по местному времени (20:00 мск). Падение истребителя привело к возгоранию сухой травы на обширном участке.

«Представители Корпуса морской пехоты США классифицировали случившееся как «авиационное происшествие класса А с участием F-35B в районе авиабазы «Мирамар», — говорится в материале.

При этом уточняется, что пилот успел катапультироваться, его удалось обнаружить.

Накануне пресс-служба Корпуса стражей исламской революции заявила, что иранские военные в ответ на атаки США по Исламской Республике в ночь на 30 июля нанесли удары баллистическими ракетами по американской военной базе Аль-Азрак в Иордании. В результате ударов были полностью уничтожены три самолета F-35, серьезные повреждения получили еще три воздушных судна.

Ранее в Чехии потерпел крушение вертолет армии с пятью военными.

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