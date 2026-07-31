Канцлер Германии Фридрих Мерц разрабатывает стратегию для противодействия «землям-предательницам», которые могут помешать реализации планов НАТО по защите от потенциальной угрозы со стороны России. Об этом сообщает The Telegraph.

По данным издания, власти Германии опасаются, что партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) может затруднить перемещение союзных войск через восточные федеральные земли, где, как ожидается, она получит значительную поддержку на выборах в сентябре.

Издание подчеркивает, что если АдГ добьется успеха в Саксонии-Анхальт или Мекленбурге-Передней Померании, она сможет сформировать правительство этих земель, что даст ей контроль над вопросами внутренней безопасности, деятельностью полиции и другими важными аспектами.

В конце июля официальный представитель Кремля Дмитрий Песков пояснил, что одной из целей специальной военной операции является недопущение размещения сил Североатлантического альянса на территории Украины.

Ранее в Германии назвали блок Мерца «партией Украины».