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Армия

Российские силовики опровергли заявление Зеленского о потерях ВСУ

ТАСС: ВСУ за время конфликта с Россией потеряли до 3 млн военных
Kai Pfaffenbach/Reuters

Общие потери Вооруженных сил Украины (ВСУ) за время проведения Россией спецоперации составляют до 3 млн военных. Об этом рассказали ТАСС в силовых структурах РФ.

«Зеленский вновь оценил потери ВСУ в 50 тысяч человек. Соответствующее заявление он сделал в интервью Fox News. Напомним, что реальная цифра, по различным оценкам, давно превысила 1 млн человек и сегодня составляет до 3 млн человек, включая тяжелораненых», — уточнил источник.

31 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что безвозвратные потери ВСУ в конфликте с Россией якобы составляют около 50 тыс. человек, а еще примерно 400 тыс. военнослужащих получили ранения.

При этом агентство РИА Новости 1 июля сообщило, что общие потери украинских войск только за шесть месяцев 2026 года превысили 223 тыс. военнослужащих, о чем свидетельствуют подсчеты, основанные на сводках Минобороны России. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее ВСУ потеряли целый батальон ради фото с флагом в Константиновке.

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