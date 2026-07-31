На Украине заявили о приостановке пополнения штурмовых полков

Командование поручило штурмовым полкам Вооруженных сил Украины (ВСУ) приостановить набор личного состава. Об этом сообщило издание «Украинская правда».

«Это первое решение высшего военного командования, ограничивающего штурмовые полки в пополнении личным составом», — говорится в материале.

По данным издания, сейчас в штурмовых полках «присутствует определенное переживание» относительно их будущего. Это связано с возможными планами нового главнокомандующего ВСУ Михаила Драпатого по расформированию подразделений, уточнили журналисты.

26 июля Драпатый сообщил о начале аудита в украинской армии. Главком отметил, что важно знать правду об уровне боеготовности, снабжении, укомплектованности штата, подготовке личного состава и эффективности командования. По его словам, если обнаружатся нарушения, халатность или злоупотребления полномочиями, ответственность понесут все причастные.

28 июля бывший депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что назначение Драпатого на должность главкома ВСУ повышает вероятность бунта в рядах ВСУ. По его словам, это является вопросом ближайших месяцев или недель. Как напомнил политик, президент Владимир Зеленский поставил задачи усилить ПВО и придумать новые подходы к мобилизации.

Ранее СМИ сообщили о конфликте нового главкома ВСУ с «полками Сырского».