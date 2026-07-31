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Армия

«Совет мира» подтвердил, что ХАМАС согласовал план по отказу от оружия

«Совет мира»: ХАМАС откажется от своего вооружения
Hatem Khaled/Reuters

Палестинское движение ХАМАС согласовало план по отказу от вооружения. Об этом подконтрольный США «Совет мира» сообщил в своем аккаунте в соцсети X.

«ХАМАС официально принял на себя обязательства по осуществлению действенного плана по отказу от всего своего оружия, за которым последует уход Израиля из сектора Газа», — говорится в сообщении.

Верховный представитель «Совета мира» Николай Младенов добавил, что сектор Газа будет находиться под управлением палестинцев и жить в мире с Израилем.

При этом член делегации ХАМАС на переговорах Гази Хамад подчеркнул, что движение не будет выполнять условия сделки в случае проволочек со стороны Израиля.

31 июля телеканал Al Jazeera со ссылкой на проект документа сообщил, что ХАМАС и другие палестинские фракции согласились начать процесс учета и складирования тяжелого вооружения, военных производственных объектов, оружейных складов и тоннелей в секторе Газа.

Процесс должен начаться после выполнения оставшихся обязательств, предусмотренных Шарм-эш-Шейхским протоколом. Его реализация должна занять 14 дней, но срок может быть продлен по решению международной комиссии по надзору.

Ранее Израиль не согласился с планом из 15 пунктов по Газе.

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