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Армия

В МИД заявили, что Киев подходит к опасной черте, атакуя ЗАЭС

Захарова: Киев увеличивает риск радиационной аварии, атакуя Запорожскую АЭС
Александр Вильф/РИА Новости

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Киев подходит к опасной черте, атакуя Энергодар и Запорожскую АЭС. Комментарий Захаровой опубликован на сайте МИД.

«30 июля киевский режим предпринял попытку нанесения удара в пределах периметра Запорожской АЭС. Целью стала площадка сухого хранилища отработавшего ядерного топлива, в частности, здание для размещения транспортера, предназначенного для перевозки контейнеров с отработавшим ядерным топливом», — поделилась Захарова.

По ее словам, украинские власти подходят все ближе к опасной черте, рискуя устроить радиационную аварию, последствия которой ощутит на себе вся Европа.

30 июля Захарова говорила, что Москва решительно осуждает атаку украинских войск по Запорожской АЭС.

Захарова отметила, что данное нападение стало новым проявлением циничной и опасной политики Киева, нацеленной на подрыв безопасности российской станции.

30 июля пресс-служба ЗАЭС случившееся назвала крайне опасным инцидентом. Там пояснили, что ставший целью атаки транспортер — это уникальное специализированное оборудование, аналогов которому нет. Если бы механизм оказался поврежден, станция не смогла бы безопасно выполнять транспортно-технологические операции с отработавшим ядерным топливом.

Ранее на ЗАЭС оценили интенсивность атак со стороны украинских войск.

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