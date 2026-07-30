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Армия

В Госдуме возмутились пересмотром дела экс-замглавы Минобороны Попова

Депутат Миронов предложил опротестовать смягчение приговора экс-замглавы Минобороны
Григорий Сысоев/РИА Новости

Глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов сообщил «Газете.Ru», что обратился к главному военному прокурору РФ Валерию Петрову после оглашения приговора экс-замминистра обороны Павлу Попову. Ему снизили срок наказания с 19 до 10 лет за получение взятки в особо крупном размере, мошенничество, подлог, превышение должностных полномочий и незаконное хранение оружия.

Миронов напомнил, что в ходе предыдущего судебного процесса в апреле этого года государственное обвинение запрашивало для Попова 22 года колонии строгого режима и 130 млн рублей штрафа.

«Суд тогда назначил более мягкое наказание, что говорит об объективном разбирательстве и учете различных обстоятельств, в том числе и доводов защиты. И тут новый суд почти вдвое сокращает срок — тому же человеку за те же преступления! Выходит, одно из решений неправомерно. Какое? Что-то мне подсказывает, что второе. Недавно 10 лет за взятки получил заведующий моргом в Подмосковье, а тут к нему «приравняли» одного из бывших руководителей могущественного ведомства с целым букетом преступлений. Понятно, что прямые аналогии тут не работают, но трудно отделаться от мысли, что подобные приговоры превращают борьбу с коррупцией в фарс. Рассчитываю, что после вмешательства ГВП скандальный вердикт будет пересмотрен», — сказал Миронов.

Решение снизить Попову срок наказания с 19 до 10 лет принял Второй Западный окружной военный суд, рассмотрев апелляционную жалобу. Об этом «Коммерсанту» сообщил адвокат подсудимого Денис Сагач.

По его словам, защита Попова в дальнейшем планирует ходатайствовать о проведении медосвидетельствования, чтобы рассмотреть возможность освобождения экс-замминистра от отбытия наказания по состоянию здоровья.

Следствие установило, что бывший заместитель главы Минобороны России генерал армии Павел Попов незаконно построил на своем участке в СНТ «Звезда» под Красногорском двухэтажный дом, баню, гараж, гостевой домик, а также установил ограждение, систему видеонаблюдения, купил мебель и сантехнику. Все это, по данным из обвинительного заключения, он сделал за счет денег Минобороны РФ и парка «Патриот». Общая сумма ущерба государству составила более 25 миллионов рублей. 10 апреля Попова осудили на 19 лет колонии.

Ранее сообщалось, что бывшему замминистра обороны России сократили срок наказания.

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