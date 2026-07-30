Пермский край подвергся массированной атаке украинских БПЛА

Пермский край пережил самую массированную атаку беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил губернатор региона Дмитрий Махонин в Telegram-канале.

«Силами ПВО и мобильными огневыми группами вчера было сбито 23 беспилотника, сегодня — 30», — написал он.

Он добавил, что в результате отражения атаки удалось избежать существенных повреждений, пострадавших нет. Обломки одного из беспилотников упали на придомовой участок в Очерском округе. Устранением последствий занимаются оперативные группы.

Утром 30 июля на территории Пермского края был введен режим «Ковер». До этого в регионе действовал режим беспилотной опасности.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов.

Ранее военкор Поддубный сообщил о создании в России новой системы ПВО.