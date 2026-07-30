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Армия

Украина стала чаще применять мины против гражданских объектов в России

Мирошник: ВСУ применяют «новые лепестки» против гражданских объектов в ЛНР
Илья Питалев/РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) массово применяют противопехотные мины и взрывные устройства против гражданских объектов в России. В частности, в Кременском округе Луганской народной республики (ЛНР) Киев начал использовать «новые лепестки», разбрасывая их с помощью беспилотников, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в Telegram-канале.

«Теперь Киев массово использует противопехотные мины и взрывные устройства для минирования гражданских объектов», — написал Мирошник, отметив, что еженедельно приходит информация о подрывах гражданских жителей на украинских минах.

Посол добавил, что детонация может привести к серьезным травмам вплоть до летального исхода от потери крови или болевого шока. Он добавил, что такие действия со стороны Украины являются серьезным военным преступлением.

До этого в Брянской области мирная жительница наступила на украинскую мину «лепесток» и получила несовместимые с жизнью травмы.

Ранее в МИД РФ обратили внимание на удар ВСУ по машине скорой в Горловке.

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