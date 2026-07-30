На Украине предрекли новый ракетный удар

Российские силы могут нанести новый ракетный удар по территории Украины. Об этом сообщает украинский Telegram-канал «INSIDER UA».

«По Киеву могут снова ударить баллистикой в ближайшее время: ночью было запущено лишь 9 баллистических ракет и 4 «Циркона» из более чем 50 готовых к применению», — говорится в сообщении.

По мнению украинских журналистов, удар российских сил в ночь на 30 июля, вероятно был для «прощупывания системы ПВО».

Вооруженные силы РФ в прошедшую ночь нанесли массированный удар по ряду областей Украины, в том числе Киеву и Львову. В Минобороны России сообщили, что целями стали предприятия военно-промышленного комплекса, телекоммуникационные и логистические центры, задействованные в производстве, хранении и доставке ракетного вооружения и БПЛА.

Наиболее интенсивные удары пришлись по украинской столице: после серии ударов баллистическими ракетами и БПЛА в городе возникли пожары, в том числе на территории складов в Святошинском и Оболонском районах, а также на рынке «Почайна».

Украинские власти сообщили о пожарах после ударов, а президент Владимир Зеленский заявил, что в атаке были задействованы более 70 ракет и свыше 280 ударных беспилотников.

Ранее на Украине заявили об изменении российских ракет «Бандероль».