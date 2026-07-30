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Армия

Жителей Пензы предупредили о задымлении после налета БПЛА на склад Wildberries

Администрация Пензы сообщила о серьезном задымлении после налета украинских БПЛА
Stringer/dpa/Global Look Press

Жителей Пензы призвали по возможности не выходить из дома из-за серьезного задымления после налета украинских беспилотников на склад Wildberries в регионе. Об этом сообщила администрация города в соцсети «ВКонтакте».

«В связи с пожаром на складе Wildberries в воздухе наблюдается задымление, которое может двигаться в сторону города», — говорится в сообщении местных властей.

Чиновники призвали жителей сохранять спокойствие и плотно закрыть все окна и форточки в доме. По возможности стоит ограничить пребывание на улице, особенно это касается детей. Кроме того, следует сократить время прогулок с домашними животными. При ухудшении самочувствия жителей призвали не заниматься самолечением, а сразу звонить по номеру 112.

В ночь на 30 июля беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали склад Wildberries в Пензенской области. По предварительным данным, один человек пострадал, около 200 сотрудников были эвакуированы, говорится в сообщении губернатора Олега Мельниченко. На территории объекта начался пожар.

В объединенной компании Wildberries & Russ подтвердили эвакуацию и сообщили, что пострадавшему оказали медицинскую помощь. RWB перенаправила прием поставок и отгрузку заказов на другие объекты.

Ранее военкор объяснил, зачем ВСУ атакуют склады Wildberries.

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