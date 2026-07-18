Военкор Коц перечислил причины ударов ВСУ по складам Wildberries

Атака на склад Wildberries в Котовске — это не случайный военный инцидент, а целенаправленная стратегия Киева. Об этом в своем Telegram-канале написал военный корреспондент Александр Коц.

По его словам, первой причиной атак является экономическая: выведенные из строя логистические центры крупнейшего маркетплейса означают увеличение сроков поставок посылок, обрушение оборота малого и среднего бизнеса, а также волну недовольства покупателей, возвратов и претензий.

Второй причиной ударов журналист называет психологическое воздействие на россиян.

«Ударить сюда — сказать русскому обывателю в Тамбове и Электростали: тыла у тебя нет», — отметил военкор.

Третьей причиной Коц называет информационную: кадры черного столба над Подмосковьем видны за десятки километров.

В ночь на 18 июля и утром беспилотники атаковали логистические центры Wildberries в Котовске Тамбовской области и подмосковной Электростали. По данным властей, при ударе по складу в Котовске не выжили семь сотрудников ночной смены, еще 25 человек пострадали. В Электростали пострадали 37 человек, один — получил ранения, несовместимые с жизнью.

Ранее в Подмосковье эвакуировали роддом после ночной атаки ВСУ.