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Армия

В Удмуртии атаковано одно из предприятий

Врио главы Удмуртии Абрамова заявила об атаке украинских БПЛА на предприятие
Shutterstock

Украинские беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали предприятие в Удмуртской Республике. Об этом в своем Telegram-канале написала временно исполняющая обязанности главы региона Ольга Абрамова.

«По оперативным данным, пострадавших нет. На месте дежурят кареты скорой помощи. Там же работают все оперативные службы», — говорится в заявлении.

Абрамова заверила, что будет сообщать дополнительную информацию по мере ее поступления.

Утром 30 июля на территории Удмуртии объявили угрозу атаки БПЛА.

Позднее пресс-служба RWB (объединенная компания Wildberries и Russ) заявила, что логистический объект в городе Сарапуле подвергся удару. В результате на территории комплекса начался пожар, на место происшествия прибыли сотрудники экстренных служб. Предварительно, никто не пострадал. В компании подчеркнули, что сотрудники были эвакуированы заблаговременно, еще когда в республике объявили об опасности атаки дронов.

Как рассказали в RWB, логистические цепочки были перестроены. В данный момент прием и отправка товаров осуществляются на других объектах Wildberries.

Ранее в России за ночь сбили более 250 украинских беспилотников.

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