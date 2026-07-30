Россия нанесла удар по телекоммуникационным центрам Украины

Российские военные в результате массированного удара по территории Украины нанесли поражение телекоммуникационным центрам Украины. Об этом сообщило Минобороны РФ в мессенджере «Макс».

В оборонном ведомстве уточнили, что также поражены военные аэродромы, предприятия военно-промышленного комплекса (ВПК) и логистические центры в Киеве, Львове, Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях. Данные объекты были задействованы «в производстве, хранении и доставке ракетного оружия различного назначения и БПЛА».

Кроме того, результатом работы Вооруженных сил России стало поражение сухогруза в порту «Южный» и двух сухогрузов восточнее и южнее Одессы, которые доставляли вооружение и военное имущество.

Удары наносились с применением высокоточного оружия большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударными БПЛА.

24 июля российские войска ударили по полигону в Киевской области, где в тот момент проходила военная выставка беспилотных систем «Армада». В мероприятии участвовали представители оборонной промышленности Украины. Предварительно, ранения получили порядка 100 человек. На Украине утверждают, что ВС РФ в ходе атаки использовали две баллистические ракеты.

Ранее средства ПВО за ночь уничтожили над Россией 258 украинских БПЛА.