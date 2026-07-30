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Армия

Губернатор рассказал об отражении ночной атаки БПЛА на Ростовскую область

Слюсарь: более 40 дронов сбили в Таганроге и восьми районах Ростовской области
Станислав Красильников/РИА Новости

Более четырех десятков украинских дронов сбили над Ростовской областью в ночь на 30 июля. Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Юрий Слюсарь.

По словам губернатора, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были уничтожены в Таганроге и восьми районах. Среди них — Аксайский, Чертковский, Кашарский, Тарасовский, Миллеровский, Шолоховский, Азовский и Красносулинский.

«К сожалению, не обошлось без последствий на земле. В Неклиновском районе в селе Русская-Слободка в результате падения обломков БПЛА в доме повреждены два окна», — говорится в заявлении.

Слюсарь подчеркнул, что никто из людей не пострадал.

Как отметил глава региона, накануне в селе Марьевка после атаки дронов выявили повреждение дома. Информация о раненых не поступала.

Губернатор предупредил, что в данный момент в Ростовской области продолжает действовать беспилотная опасность. Он призвал жителей соблюдать осторожность, покинуть открытые участки улиц и не подходить к окнам.

29 июля в Воронежской области отразили атаку двух украинских БПЛА. Дроны были ликвидированы в административном центре региона и одном из его районов. Пострадавшие и какие-либо разрушения отсутствовали.

Ранее житель Орловской области серьезно пострадал в результате атаки беспилотников.

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