Пентагон увеличил сумму контракта с Lockheed Martin на поставку ракет для Patriot

Пентагон заключил с американской оборонной компанией Lockheed Martin контракт на сумму около $59 млрд, предусматривающий увеличение производства ракет-перехватчиков PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Об этом сообщает Bloomberg.

Новый контракт расширяет соглашения, достигнутые министерством обороны США и компанией в апреле 2026 года. По данным агентства, выпуск ракет PAC-3 MSE (Patriot Advanced Capability — 3 Missile Segment Enhancement) планируется увеличить с 600 до 2 тыс. единиц в год к 2030 году.

В Lockheed Martin сообщили, что для выполнения контрактных обязательств компания наймет еще 650 сотрудников. Численность персонала предприятия в штате Арканзас вырастет до 1,85 тыс. человек.

1 апреля в Пентагоне заявили, что США планируют втрое увеличить производство головок самонаведения для зенитных управляемых ракет PAC-3 MSE.

В июне вице-президент Lockheed Martin Брайан Данн заявил, что компания не может гарантировать союзникам США, включая страны Евросоюза, государства Ближнего Востока и Японию, конкретные сроки новых поставок ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot.

Ранее Пентагон заключил контракты на разработку и производство недорогих крылатых ракет.