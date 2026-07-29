Украинский военный пытался продать несколько тонн взрывчатки

На Украине военный пытался нелегально продать шесть тонн взрывчатки

Госбюро расследований Украины (ГБР) предъявило обвинение военнослужащему Вооруженных сил Украины (ВСУ) в попытке продать несколько тонн взрывчатки. Об этом сообщили на сайте ведомства.

«Предъявлено обвинение военнослужащему, который организовал продажу взрывчатки и планировал сбыть в общей сложности шесть тонн взрывчатого вещества», — говорится в сообщении.

По данным следствия, военнослужащий уже успешно реализовал 60 кг взрывчатки в Харьковской области за 100 тыс. гривен (175 тыс. рублей). Общая стоимость планируемого товара могла превысить 7,5 млн гривен (около 13 млн рублей). Обвиняемому грозит до семи лет лишения свободы, указали в ГБР Украины.

Недавно суд Киева арестовал бывшего командира 155-й отдельной механизированной бригады ВСУ «Анна Киевская» Станислава Лучанова, подозреваемого в организации ликвидации двух человек.

По данным следствия, Лучанов, ранее служивший в скандально известном полку «Скала», приказал подчиненным ликвидировать двух братьев — обидчиков его супруги. Женщине не понравилось, что молодые люди катались на мотоциклах и громко слушали музыку.

Ранее на Украине осудили силовика за задержания во время Евромайдана.