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Армия

Появились подробности захода российской армии в город-крепость в ДНР

«Военкоры Русской весны»: ВС России продвинулись к стеле у Дружковки в ДНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Штурмовые подразделения российской армии продвинулись к стеле у населенного пункта Дружковка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Штурмовики 3-го армейского корпуса наступают к населенным пунктам Дружковской городской общины», — говорится в публикации.

Населенные пункты находятся севернее освобожденной Константиновки.

На видео, которое опубликовано в канале, подчеркивается, что мотострелковый полк Вооруженных сил России продвинулся в районе автомобильной стелы на трассе Константиновка — Алексеево-Дружковка.

29 июля министерство обороны России заявило, что Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области. Оборонное ведомство также сообщило о взятии под контроль населенного пункта Светлое в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее российские войска нанесли новые удары по сухогрузам в Черном море.

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