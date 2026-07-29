«Военкоры Русской весны»: ВС России продвинулись к стеле у Дружковки в ДНР

Штурмовые подразделения российской армии продвинулись к стеле у населенного пункта Дружковка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской весны».

«Штурмовики 3-го армейского корпуса наступают к населенным пунктам Дружковской городской общины», — говорится в публикации.

Населенные пункты находятся севернее освобожденной Константиновки.

На видео, которое опубликовано в канале, подчеркивается, что мотострелковый полк Вооруженных сил России продвинулся в районе автомобильной стелы на трассе Константиновка — Алексеево-Дружковка.

29 июля министерство обороны России заявило, что Вооруженные силы России установили контроль над населенным пунктом Новая Сечь в Сумской области. Оборонное ведомство также сообщило о взятии под контроль населенного пункта Светлое в Донецкой народной республике (ДНР).

Ранее российские войска нанесли новые удары по сухогрузам в Черном море.