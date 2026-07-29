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Армия

На Кубани утвердили выплаты для защитников предприятий от атак ВСУ

На Кубани защитникам объектов от атак ВСУ будут платить ₽50 тысяч
Pravda Komsomolskaya/Global Look Press

Участники мобильных огневых групп по защите объектов критической инфраструктуры и важных для экономики предприятий Кубани от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) будут получать ежемесячные выплаты в размере 50 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Участники заседания антитеррористической комиссии и оперштаба отметили, что одним из эффективных способов защиты объектов является создание мобильных огневых групп, в которые должны войти сотрудники самих предприятий. Отмечается, что они подпишут контракт с Минобороны России, но при этом гарантированно не будут отправлены в зону СВО, а останутся защищать свои рабочие места.

«В свою очередь край будет ежемесячно выплачивать каждому участнику мобильной огневой группы по 50 тысяч рублей», — говорится в публикации.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев подчеркнул, что противник пытается наносить удары по гражданским объектам — предприятиям промышленности, АПК и переработки, которые имеют стратегическое значение для экономики. Глава региона отметил, что Краснодарский край является ключевым производителем сельхозпродукции в России, поэтому защита объектов, связанных с продовольственной безопасностью, является общей задачей властей и бизнеса.

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