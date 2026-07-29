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Армия

В Германии назвали непреодолимую преграду для производства Patriot на Украине

Welt: Украина не сможет выпускать Patriot из-за отказа Boeing в лицензии
Agencja Wyborcza.pl/Jacek Marczewski/Reuters

Производство ракет Patriot на Украине может столкнуться с непреодолимым препятствием из-за позиции американской корпорации Boeing, которая не готова делиться ключевыми технологиями. Об сообщил журналист немецкого издания Die Welt Кристоф Ваннер.

«Головка самонаведения для ракет Patriot производится компанией Boeing, которая выступает против передачи лицензии третьим странам», — пояснил корреспондент.

Он отметил, что сам выпуск этого комплектующего является крайне сложным и медленным процессом.

По словам Ваннера, налаживание всех цепочек поставок и строительство заводов потребует значительного времени. Кроме того, ракеты PAC-3, в которых используется упомянутая головка самонаведения, необходимы и самим США для их собственной системы противовоздушной обороны (ПВО).

Журналист также обратил внимание на то, что любой потенциальный завод по производству Patriot на Украине станет приоритетной целью для российских ударов.

Ранее президент США на встрече со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским заявил о намерении выдать Киеву лицензию на производство ракет-перехватчиков Patriot. Тот подтвердил это в интервью Fox News, отметив, что заручился соответствующим обещанием.

Ранее Зеленский попросил у США «зимний пакет» Patriot для защиты от России.

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