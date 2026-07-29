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Армия

Генерал-майор раскрыл тип атаковавших российский город украинских ракет

Генерал-майор Липовой: ВСУ могли атаковать Таганрог ракетами «Фламинго»
Efrem Lukatsky/AP

Генерал-майор Сергей Липовой рассказал в разговоре с aif.ru, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) могли атаковать Таганрог в Ростовской области ракетами типа «Фламинго».

По мнению Липового, украинские специалисты взяли за основу доставшееся от СССР устройство, модернизировали его и теперь пытаются использовать, однако ракеты остаются крайне «сырыми» — они часто выходят из строя и теряют управление как на старте, так и в полете.

По мнению генерала, дозвуковые «Фламинго» не представляют серьезной угрозы для российских систем противовоздушной обороны.

В ночь на 29 июля Ростовская область подверглась массированной атаке со стороны ВСУ. Всего над регионом было уничтожено около 60 украинских беспилотников и ракеты. Обстрелу подверглись Таганрог, Батайск, Каменск-Шахтинский и четыре района области — Тарасовский, Каменский, Октябрьский (сельский), Матвеево-Курганский, а также Таганрогский залив. В Таганроге обломки беспилотника и ракет повредили многоквартирный дом, жильцов эвакуировали в пункт временного размещения.

Ранее в Таганроге после атаки ВСУ эвакуировали жителей для работы саперов.

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