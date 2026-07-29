В Минобороны РФ заявили о масштабном уничтожении ракет и беспилотников ВСУ

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки уничтожили четыре управляемые ракеты большой дальности «Нептун». Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны РФ.

Кроме того, средства ПВО сбили шесть управляемых авиабомб противника и 619 украинских беспилотников самолетного типа, добавили в ведомстве.

Р-360 «Нептун» — дозвуковая крылатая ракета корабельного, воздушного и наземного базирования. Она предназначена для поражения кораблей водоизмещением до 5 тысяч тонн и наземных целей. Ракета разработана киевским конструкторским бюро «Луч» на основе советской ракеты Х-35.

За последнее время обстрелы российских объектов с помощью этих ракет значительно участились. Однако как цель «Нептун» не представляет большой сложности для зенитных ракетных систем и комплексов, заявлял военный обозреватель «Газеты.Ru», полковник в отставке Михаил Ходаренок. По его словам, крейсерская скорость этой ракеты относительно невелика, и при правильно организованном зенитном ракетном прикрытии большинство этих изделий поражается огнем ЗРК/ЗРС.

Ранее в украинском городе произошла серия взрывов.