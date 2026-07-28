В украинском городе произошла серия взрывов

В городе Сумы на северо-востоке Украины произошло несколько взрывов. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram-канале.

Подробности не приводятся.

В настоящее время в отдельных районах Сумской, Черниговской, Харьковской и Днепропетровской областей действует воздушная тревога.

28 июля в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России в течение дня продолжили наносить удары по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах украинских войск.

По данным российского ведомства, барражирующими боеприпасами и беспилотниками были поражены объекты инфраструктуры перевалочного комплекса в порту Николаев, которые использовались для приема и хранения военных грузов. Кроме того, в гавани под удар попали резервуары с горюче-смазочными материалами, предназначенными для обеспечения ВСУ. Также беспилотные летательные аппараты атаковали сухогруз, который находился в море в 11 километрах к востоку от Одессы.

Ранее в Минобороны РФ отчитались об ударе по логистическому центру ВСУ под Днепром.