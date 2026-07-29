Китай передаст Ирану переносные ЗРК через Пакистан

Иран в ближайшие недели ожидает поставку первой партии из 400 переносных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) китайского производства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой три источника, знакомые с условиями сделки.

По данным журналистов, сделка оценивается в $60-70 млн и является одной из крупнейших известных попыток Тегерана укрепить свою противовоздушную оборону ближнего радиуса действия с момента начала войны с США и Израилем.

В рамках контракта Иран приобретает от 300 до 400 переносных ЗРК, включая ракеты QW-12 и FN-16 китайского производства. Сделку заключили через гонконгскую компанию Zhongqing Baoshang International Investment, которая выступила посредником между иранской стороной и китайским поставщиком.

Согласно согласованному сторонами плану, первые партии будут доставляться по воздуху из китайского Урумчи и далее следовать транзитом через Пакистан в Иран.

18 июля Иран пригрозил перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если США продолжат атаки. Командующий военно-космическими силами КСИР Маджид Мусави заявил, что удары по противнику будут до тех пор, пока на южное побережье страны и в Ормузский пролив не вернется спокойная обстановка.

Ранее Трамп заявил, что не считает Россию и Китай участниками конфликта с Ираном.