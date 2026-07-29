Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Дурова объявили в розыскПроблемы с бензином в России
Армия

Китай передаст Ирану переносные ЗРК через Пакистан

Reuters: Иран в ближайшие недели получит 400 зенитно-ракетных комплексов от КНР
Станислав Красильников/РИА Новости

Иран в ближайшие недели ожидает поставку первой партии из 400 переносных зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) китайского производства. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой три источника, знакомые с условиями сделки.

По данным журналистов, сделка оценивается в $60-70 млн и является одной из крупнейших известных попыток Тегерана укрепить свою противовоздушную оборону ближнего радиуса действия с момента начала войны с США и Израилем.

В рамках контракта Иран приобретает от 300 до 400 переносных ЗРК, включая ракеты QW-12 и FN-16 китайского производства. Сделку заключили через гонконгскую компанию Zhongqing Baoshang International Investment, которая выступила посредником между иранской стороной и китайским поставщиком.

Согласно согласованному сторонами плану, первые партии будут доставляться по воздуху из китайского Урумчи и далее следовать транзитом через Пакистан в Иран.

18 июля Иран пригрозил перейти к наступлению и «фазе полного уничтожения», если США продолжат атаки. Командующий военно-космическими силами КСИР Маджид Мусави заявил, что удары по противнику будут до тех пор, пока на южное побережье страны и в Ормузский пролив не вернется спокойная обстановка.

Ранее Трамп заявил, что не считает Россию и Китай участниками конфликта с Ираном.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подготовиться к онлайн-собеседованию в 2026 году и не провалиться из-за мелочей. Гайд и чек-лист
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!