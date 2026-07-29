Два человека погибли в результате ночной атаки ВСУ на Крым

Аксенов: два человека погибли в результате ударов ВС Украины по Крыму

В результате ночной атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на республику Крым погибли два человека, еще пятеро получили ранения. Об этом в мессенджере «Макс» сообщил глава региона Сергей Аксенов.

Чиновник выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал сил и скорейшего выздоровления пострадавшим гражданам.

Аксенов добавил, что власти региона окажут всю необходимую помощь и поддержку пострадавшим.

До этого сообщалось, что в Белгородской области в результате атак ВСУ погибли четыре человека, еще 46 человек получили ранения различной степени тяжести.

Также в Таганроге женщина погибла при падении обломков ракеты на дом.

В Минобороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны в ночь на 29 июля перехватили и уничтожили 295 украинских беспилотников над регионами России.

Ранее российский дрон атаковал военных ВСУ, ехавших вдвоем на одном самокате.